Arda Turan, Fenerbahçe'den iki futbolcu istiyor

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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Fenerbahçe'den iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Karagümrük'ten transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Levent Mercan'ın, Eyüpspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Eyüpspor'un, devre arasında iki oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmeler yapması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSLARI

Tecrübeli oyuncu Serdar Aziz, sezon boyunca hiç süre alamazken Levent Mercan ise yalnızca iki maçta 10 dakika oynayabildi.