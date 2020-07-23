Arda Turan için maç başı formülü

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan transfer gündeminden düşmüyor. Teknik direktör Fatih Terim, 33 yaşındaki futbolcunun alınmasını istediğini bir kez daha yönetime iletti.

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan için yeni gelişmeler yaşandı.

"ARDA TURAN'I İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılılarda dün yapılan yeni sezon planlama toplantısında 33 yaşındaki futbolcu da gündeme getirildi. Yöneticilerin de hazır bulunduğu görüşmede Fatih Terim'in net bir şekilde "Arda Turan'ı istiyorum" dediği öğrenildi.

MAÇ BAŞI ALACAK

Tecrübeli çalıştırıcının talebini dikkate alan Galatasaraylı yöneticiler bu konuya daha sıcak bakmaya başladı. Sözleşmenin Türk Lirası olarak yapılacağı ifade edilirken, bununla birlikte maç başı odaklı bir kontratın imzalanması planlanıyor...

Arda Turan bu sezonun devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırmıştı...