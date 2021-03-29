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    Arda Turan'ın sözleşmesi uzatılıyor

    Arda Turan'ın sözleşmesi uzatılıyor

    Sahada beklentileri tam olarak karşılayamasa da Arda Turan'ın takım içindeki ağabey rolüne tam not veren Fatih Terim, tecrübeli oyuncunun kontratının uzatılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 09:47
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    Geçtiğimiz günlerde kaptan Muslera'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor.

    Marcao ve Luyindama'nın kontratlarını da uzatmayı düşünen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Arda Turan'ı da takımda tutma kararı aldı.

    Bu sezon oynadığı 26 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergileyen Arda, saha içinde sınıfı geçemese de saha dışındaki performansıyla kontratı kaptı.

    Arda Turan ın sözleşmesi uzatılıyor #1

    AĞABEY ROLÜNÜ ÇOK BEĞENİYOR

    Arda'nın ağabey rolünü çok beğenen Terim'in, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalanmasını istediği belirtildi.

    Sözleşmedeki '4 maç daha oynaması halinde kontratı otomatik olarak uzar' şeklindeki maddeyi dikkate almayacak olan yönetimin, maçlar oynanmadan oyuncuya imza attıracağı öğrenildi.

    5 MİLYON LİRA ALACAK

    Arda'nın 4 milyon liralık maaşının 5 milyon liraya çıkarılacağı bildirilirken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

    Arda Turan ın sözleşmesi uzatılıyor #2

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