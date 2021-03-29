- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Arda Turan'ın sözleşmesi uzatılıyor
Arda Turan'ın sözleşmesi uzatılıyor
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 09:20
- Güncelleme : 29.03.2021 - 09:47
Geçtiğimiz günlerde kaptan Muslera'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor.
Marcao ve Luyindama'nın kontratlarını da uzatmayı düşünen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Arda Turan'ı da takımda tutma kararı aldı.
Bu sezon oynadığı 26 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergileyen Arda, saha içinde sınıfı geçemese de saha dışındaki performansıyla kontratı kaptı.
AĞABEY ROLÜNÜ ÇOK BEĞENİYOR
Arda'nın ağabey rolünü çok beğenen Terim'in, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalanmasını istediği belirtildi.
Sözleşmedeki '4 maç daha oynaması halinde kontratı otomatik olarak uzar' şeklindeki maddeyi dikkate almayacak olan yönetimin, maçlar oynanmadan oyuncuya imza attıracağı öğrenildi.
5 MİLYON LİRA ALACAK
Arda'nın 4 milyon liralık maaşının 5 milyon liraya çıkarılacağı bildirilirken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.