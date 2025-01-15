Arsenal'de Dusan Vlahovic sesleri

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Arsenal, Gabriel Jesus'un çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'i transfer hedefi olarak belirlemeye hazırlanıyor.

İngiliz medya kuruluşu talkSPORT'un haberine göre, Arsenal'in 24 yaşındaki Sırp golcüye olan ilgisi yeniden canlanmış durumda.

JUVENTUS İLE SÖZLEŞME DURUMU

Dusan Vlahovic'in Juventus ile olan sözleşmesi 18 ay daha devam ediyor ve Juventus, oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor.

İtalyan ekibi, Vlahovic'in satışından elde edeceği geliri, ileri uçta alternatif opsiyonlara yönlendirmeyi planlıyor.

JUVENTUS'UN ALTERNATİFLERİ

Juventus, ileri uç için çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor.

Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmayı planlayan Torino ekibi, ayrıca uzun süreli sakatlıktan dönen Arkadiusz Milik'in performansından da faydalanmayı hedefliyor.