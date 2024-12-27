Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini alıyor

Haber Merkezi

Galatasaray'ın sezon başında 6.4 milyon euro kiralama ücretiyle Atalanta'ya yolladığı Nicolo Zaniolo, 15.5 milyon euro kazandırabilir.

İtalyan basınındaki haberlere göre; 17 resmi maçta 3 gol 3 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla geçer not aldı.

Galatasaray'la yapılan sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu var. Ancak kulüp şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor.

2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı. Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında İtalyan futbolcunun takıma geri dönüşü için şunları demişti: