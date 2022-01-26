Atalay Babacan Ümraniyespor'a doğru

Sarı-kırmızılı ekipte, Ümraniyespor'un transfer listesinde yer alan Atalay Babacan'a, Domenec Torrent'ten izin çıktı. Babacan, sezon sonuna kadar Ümraniyespor forması giyecek.

Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a, Galatasaray'dan orta saha geldi. Ümraniyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı fakat Domenec Torrent'in izin vermemesi nedeniyle transferini askıya aldığı Atalay Babacan konusunda mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Atalay Babacan'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmasına izin verdi. Atalay bugün Ümraniyespor'un kadrosuna dahil olacak.

GEÇEN SEZON DA KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki merkez orta saha, turuncu-beyazlılarda 20'si ilk 11, 29 maçta oynadı ve 3 gol, 2 asist yaptı.

GÖKAY’I BIRAKMADI

Atalay Babacan dışında Gökay Güney de Ümraniyespor'un transfer listesinde yer alan isimlerden birisiydi fakat İspanyol hoca, henüz Gökay'ın ayrılığına izin vermedi.