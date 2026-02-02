Athletic Bilbao, Efe Korkut'u transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao, Türk futbolcu Efe Korkut'u transfer ettiğini duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere, iki sezon uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.

TAYFUN KORKUT'UN OĞLU

Efe'nin eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut'un oğlu olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, genç futbolcunun İspanya kariyerine Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te başlayacağı vurgulandı.

MİLLİ FORMAYI GİYİYOR

İspanya'nın Bask bölgesindeki Donostia-San Sebastian şehrinde doğan Efe, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

İLK TÜRK FUTBOLCU OLACAK

Stuttgart'ın 19 yaş altı takımıyla 46 maçta 10 gol kaydeden Efe, Bilbao ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.