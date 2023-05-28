Atletico Madrid, Mauro Icardi'yi gündemine aldı Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği golcü oyuncu Mauro Icardi için Atletico Madrid devreye girdi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 23. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın olan Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi hakkında yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Icardi transferine dair haberi İspanyol basını duyurdu. İspanya LaLiga takımlarından Atletico Madrid, Mauro Icardi transfer için harekete geçti.

PSG ayrılması için kolaylık sağlayacak

Todofichajes'te yer alan habere göre İspanyol ekibi, 30 yaşındaki golcüye ilgi göstermeye başladı. Icardi'nin, Galatasaray ile olan kiralık anlaşmasının sona ermesinin ardından PSG'ye döneceği belirtildi. Fransız ekibinin de Icardi'nin ayrılığı için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Simeone, transfere sıcak bakıyor

Bu durumun da Icardi transferini Atletico Madrid için çok dikkat çekici bir hale getirdiği ifade edildi. Ayrıca teknik direktör Diego Simeone'nin, vatandaşı olan Icardi'nin kadroya katılmasına sıcak baktığı aktarıldı.

PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yıldız golcünün gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.