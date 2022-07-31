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    Attila Szalai antrenmana çıkmadı

    Attila Szalai antrenmana çıkmadı

    Fenerbahçe'de transfer olması beklenen Attila Szalai, antrenmana çıkmayarak söylentileri kuvvetlendirdi.
    • 31.07.2022 - 17:08
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    Yeni sezona günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kİm Min Jae'yi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında satmıştı.

    Yerine 2 stoper alan sarı-lacivertliler de bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor. Takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise Attila Szalai...

    Birçok kulüp talip

    Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor.

    Attila Szalai antrenmana çıkmadı #1

    Antrenmana çıkmadı

    Yayıncı kuruluşun haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle bugünkü antrenmana çıkmadı.

    Attila Szalai'ye 12 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi devam eden futbolcu kadrodan ayrılmadan önce sarı-lacivertliler Luan Peres'i transfer etmişti.

    Attila Szalai antrenmana çıkmadı #2


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