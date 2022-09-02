Aubameyang, Chelsea'ye transfer oldu

Chelsea, uzun süredir transferi adına uğraş verdiği Barcelona oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Chelsea, transfer döneminin son anlarında bombayı patlattı. İngiliz devi, uzun süredir transferi adına çaba harcadığı Pierre-Emerick Aubameyang'ı Barcelona'dan transfer etti.

12 milyon euroya Chelsea'de

Yapılan resmi açıklamada, Aubameyang ile iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Chelsea'nin bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödediği aktarıldı.





"Premier Lig'de yarım kalan bir işim var"

Chelsea'ye transferi sonrası açıklamalarda bulunan Gabonlu golcü, "Gerçekten çok mutluyum. Bu takımın parçası olmak bir onur ve başlamak adına sabırsızlanıyorum. Premier Lig'de yarım kalan bir işim var. Bu yüzden geri dönmek güzel ve gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Yarım sezon sonra Premier Lig'e döndü

Aubameyang, Ocak 2022'de Barcelona kadrosuna katıldıktan yarım sezon sonra yeniden Premier Lig'e dönmüş oldu. 33 yaşındaki forvet, Chelsea'de Romelu Lukaku'dan boşalan 9 numaralı formayı giyecek.