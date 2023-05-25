Augsburg, Mergim Berisha'nın opsiyonunu kullandı Bundesliga ekibi Augsburg'un, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu 4 milyon euro karşılığında kullandığı belirtildi.

2022-2023 sezonunun başında Fenerbahçe'de ayrılarak Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, Almanya'da gösterdiği performansla beğenileri topladı.

Takımında iyi bir grafik çizen golcü futbolcu, yönetimin gözüne girmeyi başarmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Augsburg, Mergim Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Fenerbahçe'den aldı.

Satın alma opsiyonu 4 milyon euro

Bild'de yer alan habere göre; Ausgburg, 300 bin euro'ya Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma bedelini ödeyerek bonservisini Fenerbahçe'den aldı.

Alman milli forvetin, Augsburg'ta fazla durmayacağı ve bu yaz içerisinde 15-20 milyon euro bir bonservis bedeliyle başka takıma gideceği de belirtildi.

Fenerbahçe, 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti

Mergim Berisha, bu sezon çıktığı 23 maçta 9 gol ve 4 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu Almanya Milli Takımı'nın da geniş aday kadrosu içerisine girmeyi başardı.

Fenerbahçe, oyuncuyu Avusturya ekibi Salzburg’dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.