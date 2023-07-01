Avrupa'da sözleşmesi biten yıldız oyuncular

Futbol dünyasında 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte transfer sezonu resmen başladı.
Kulüpler ise yıldız oyuncuları kadrolarına katabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
Liglerin bitmesiyle transfer döneminin gözde oyuncuları sözleşmelerini tamamlayan ve bonservisleri elinde olan futbolcular olacak.
Yıldız isimlerin sözleşmesi bitti
Avrupa ve Türkiye'nin büyük kulüpleri ise gözünü 1 Temmuz itibariyle serbest kalan futbolculara çevirdi. Bu futbolcular arasında David De Gea, Roberto Firmino, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Angel Di Maria gibi yıldız isimler de yer aldı.
İşte serbest kalan futbolcular
Çağlar Söyüncü
Angel Di Maria
Wilfried Zaha
Alexis Sanchez
Sergio Ramos
Milan Skriniar
Juan Cuadrado
Stefan De Vrij
Marcus Thuram
Roberto Firmino
Marco Asensio
David De Gea
Adama Traoré
Daichi Kamada
Jonathan Bamba
Ben Brereton
Yerry Mina
Inigo Martinez
Joel Veltman
Mohamed Elyounoussi
Sead Kolasinac
Alexander Djiku
Hector Bellerin
Jesse Lingard
Alex Oxlade Chamberlain
Reiss Nelson
Ross Barkley
Axel Tuanzebe
Daniel Amartey
Daler Kuzyaev
Vladimir Coufal
Michael Olunga
Alfredo Morelos
Manuel Lanzini
Lucas Moura
Stephan El Shaarawy
Roberto Gagliardini
Daley Blind
Willian
Aaron Ramsey
Jason Denayer
Miha Zajc
Nathan Redmond
Kevin N'Koudou
Endri Çekiçi
Florent Hadergjonaj