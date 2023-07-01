Avrupa'da sözleşmesi biten yıldız oyuncular Avrupa'da transfer sezonu sürerken, Temmuz ayına girmemizle birlikte birçok oyuncunun sözleşmesi sona erdi. İşte boşta kalan yıldız isimler...

Futbol dünyasında 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte transfer sezonu resmen başladı.

Kulüpler ise yıldız oyuncuları kadrolarına katabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Liglerin bitmesiyle transfer döneminin gözde oyuncuları sözleşmelerini tamamlayan ve bonservisleri elinde olan futbolcular olacak.

Yıldız isimlerin sözleşmesi bitti

Avrupa ve Türkiye'nin büyük kulüpleri ise gözünü 1 Temmuz itibariyle serbest kalan futbolculara çevirdi. Bu futbolcular arasında David De Gea, Roberto Firmino, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Angel Di Maria gibi yıldız isimler de yer aldı.

İşte serbest kalan futbolcular

Çağlar Söyüncü

Angel Di Maria

Wilfried Zaha

Alexis Sanchez

Sergio Ramos

Milan Skriniar

Juan Cuadrado

Stefan De Vrij

Marcus Thuram

Roberto Firmino

Marco Asensio

David De Gea

Adama Traoré

Daichi Kamada

Jonathan Bamba

Ben Brereton

Yerry Mina

Inigo Martinez

Joel Veltman

Mohamed Elyounoussi

Sead Kolasinac

Alexander Djiku

Hector Bellerin

Jesse Lingard

Alex Oxlade Chamberlain

Reiss Nelson

Ross Barkley

Axel Tuanzebe

Daniel Amartey

Daler Kuzyaev

Vladimir Coufal

Michael Olunga

Alfredo Morelos

Manuel Lanzini

Lucas Moura

Stephan El Shaarawy

Roberto Gagliardini

Daley Blind

Willian

Aaron Ramsey

Jason Denayer

Miha Zajc

Nathan Redmond

Kevin N'Koudou

Endri Çekiçi

Florent Hadergjonaj