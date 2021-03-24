Babel'den Van Aanholt'a: Come to Galatasaray

Ryan Babel, milli takımdan arkadaşı olan sol bek oyuncusu Van Aanholt'ı, Galatasaray'a çağırdı.

Galatasaray'ın sol bek adaylarından biri olan Patrick Van Aanholt ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ryan Babel, milli takımdan arkadaşı olan 30 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.

COME TO GALATASARAY YAZDI

Hollandalı oyuncu, birlikte milli takım kampında olduğu Van Aanholt'un Instagram paylaşımına "Come to Galatasaray" mesajını gönderdi.

Galatasaray'ın, geçtiğimiz günlerde Crystal Palacelı oyuncuya talip olduğu ve önümüzdeki sezon için Hollandalı sol beke teklif götürdüğü gündeme gelmişti.

Van Aanholt'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.