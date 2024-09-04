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Badou Ndiaye, Gaziantep FK'ya transfer oldu

Badou Ndiaye, Gaziantep FK'ya transfer oldu Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Pendikspor forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.