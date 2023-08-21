Bakhtiyor Zaynutdinov resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağladığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Pendikspor'le son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1'e kalan Beşiktaş, ilk puan kaybını yaşamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'le gruplara kalmak için karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu mücadele öncesinde yeni transferini resmen duyurdu.

Resmen Beşiktaş'ta

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda uzun süredir gündemde olan ve geçtiğimiz hafta transfer için İstanbul'a gelen Bakhtiyor Zaynutdinov resmen Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcunun kadroya katıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Beşiktaş'ın çok yönlü oyuncuyu bilgisayar oyunuyla paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

4 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye iletmişti. 25 yaşındaki futbolcu için CSKA'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Yerli statüde oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon başında getirdiği mavi kart kuralı sayesinde yerli statüde forma giyebilecek.

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusu, CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıktı. Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.