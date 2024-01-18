Bandırmaspor, Dominique Badji'yi kadrosuna kattı 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 31 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Dominique Badji transfer ettiğini duyurdu.

İHA

Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Senegalli santrfor Dominique Badji’yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Badji ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Kariyerinde 75 gol attı

Senegalli Dominique Badji, BU Terriers, Boston Rams, Colorado, Charlotte Independence, Dallas, Nashville, Cincinnati gibi takımlarda forma giyerken kariyerinde 75 kez fileleri havalandırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)