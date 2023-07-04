Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kiraladı

İHA

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, bonservisi Amerika MLS temsilcisi Austin FC'de bulunan Senegalli futbolcu Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Djitte! Ligue 1, Ligue 2, Super League ve MLS liglerinde top koşturan Moussa Kalilou Djitte ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşma imzalanmıştır.