Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kiraladı
İHA

ekiplerinden Bandırmaspor, bonservisi Amerika MLS temsilcisi Austin FC'de bulunan Senegalli futbolcu Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Djitte! Ligue 1, Ligue 2, Super League ve MLS liglerinde top koşturan Moussa Kalilou Djitte ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

133 maçta 26 gol kaydetti

23 yaşındaki santrfor, kariyerinde Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin takımlarında forma giyerken, çıktığı 133 maçta, 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi.