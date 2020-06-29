Barcelona ile Juventus, Arthur-Pjanic takasını onayladı

Dev takasın açıklanması için geri sayıma geçildi. Arthur Juventus için, Pjanic de Barcelona için sağlık kontrolünden geçti.

Barcelona ile Juventus arasında dev bir takas gerçekleştiriliyor. Barcelona Miralem Pjanic ile Juventus da Arthur ile sözleşme imzalamaya hazır.

İki orta saha oyuncusu da yeni kulüpleriyle pazar günü sağlık kontollerinden geçti. Barcelona ve Juventus'un transferi kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.

ARTHUR 70 MİLYON EURO, PJANİC İSE 60 MİLYON EURO

Arthur Juventus'a 70 milyon euro bonservis bedeliyle giderken Pjanic de Barcelona'ya 60 milyon euroya mal olacak.

Arthur'un Barcelona'dan 5 milyon euro yıllık ücret alacağı, bunun bonuslarla birlikte 7 milyon euroya kadar yükselebileceği öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR KULÜPLERİNDELER

Her iki oyuncu da sezonun bitimine kadar kulüplerinden oynamaya devam edecek. Ancak Barcelona bütçe ayarlaması nedeniyle transferin Haziran sonuna kadar tamamlanmasını istiyor.