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    Barcelona ile Juventus, Arthur-Pjanic takasını onayladı

    Dev takasın açıklanması için geri sayıma geçildi. Arthur Juventus için, Pjanic de Barcelona için sağlık kontrolünden geçti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 10:09
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    Barcelona ile Juventus, Arthur-Pjanic takasını onayladı #1

    Barcelona ile Juventus arasında dev bir takas gerçekleştiriliyor. Barcelona Miralem Pjanic ile Juventus da Arthur ile sözleşme imzalamaya hazır.

    İki orta saha oyuncusu da yeni kulüpleriyle pazar günü sağlık kontollerinden geçti. Barcelona ve Juventus'un transferi kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.

    Barcelona ile Juventus, Arthur-Pjanic takasını onayladı #2

    ARTHUR 70 MİLYON EURO, PJANİC İSE 60 MİLYON EURO

    Arthur Juventus'a 70 milyon euro bonservis bedeliyle giderken Pjanic de Barcelona'ya 60 milyon euroya mal olacak.

    Arthur'un Barcelona'dan 5 milyon euro yıllık ücret alacağı, bunun bonuslarla birlikte 7 milyon euroya kadar yükselebileceği öğrenildi.

    Barcelona ile Juventus, Arthur-Pjanic takasını onayladı #3

    SEZON SONUNA KADAR KULÜPLERİNDELER

    Her iki oyuncu da sezonun bitimine kadar kulüplerinden oynamaya devam edecek. Ancak Barcelona bütçe ayarlaması nedeniyle transferin Haziran sonuna kadar tamamlanmasını istiyor.

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