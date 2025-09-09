Barcelona'nın gelecekteki hedefi Kenan Yıldız!

Kariyerini İtalya Serie A ekibi Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız'ın geleceği şekilleniyor.

Milli futbolcu ile ilgili İspanyol basınında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

LİSTENİN İLK SIRASI KENAN YILDIZ

Fichajes'in haberine göre; Barcelona, teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta'nın isteğiyle Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor.

Katalan devinin, gelecek dönem transfer listesinin ilk sırasına Juventus forması giyen Kenan'ı yazdığı ve resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi.

BEKLENTİ 70 MİLYON EURO

Haberde, Juventus'un 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunda 70 milyon euro civarında bir bonservis beklediği, daha aşağıdaki rakamlara Kenan'ı satmayı düşünmediği belirtildi.

MAAŞINA ZAM GELİYOR

Öte yandan Kenan'ın kariyerini İtalya'da devam ettirmek istediği, kısa zaman içerisinde maaşına da zam yapılarak yeni sözleşme imzalayacağı da dile getirildi.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus kariyerinde toplamda 86 maça çıkan 50 milyon euro değerindeki hücum oyuncusu, bu maçlarda 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.