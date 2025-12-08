Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerini İstanbul takımlarına karşı aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gençlerbirliği, 6. haftada Eyüpspor'u 1-0, 9. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 12. haftada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı diğer maçlarda ise Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 3-2 yenildi.

DEMİREL YÖNETİMİNDE 2 GALİBİYET

Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet yaşadı.

14 PUANIN 12'Sİ İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 15 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 14 puan toplarken, bu puanların 12'sini İstanbul takımları karşısında elde etti.

SIRADAKİ RAKİP KASIMPAŞA

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile 12 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacak.