Başakşehir, Enes Karakuş'u 1461 Trabzon'a kiraladı 1461 Trabzon Futbol Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in oyuncusu Enes Karakuş'u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Enes Karakuş'u 2. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Enes Karakuş, bir yıllığına kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Enes Karakuş için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

1 yıllığına imza attı

Hekimoğlu Spor Tesislerinde yapılan ve Başkanvekili Suat Hekimoğlu’nun katılımı ile yapılan imza töreninde 22 yaşındaki forvet oyuncusu Enes Karakuş kendisini 1 yıllığına 1461 Trabzon FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.