Başakşehir, Lincoln Henrique'yi istiyor

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Fenerbahçe'nin geçen sezon Brezilya'nın Bragantino kulübüne kiraladığı Lincoln Henrique, sözleşmesinin bitmesinin ardından kısa süre önce Fenerbahçe'ye geri döndü.

Orijinal mevkisi 10 numara olan ancak sol kanat ve sol bekte de görev alabilen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla sürpriz bir gelişme yaşandı.

BAŞAKŞEHİR İLGİLENİYOR

Süper Lig ekibi Başakşehir, Lincoln Henrique'yi devre arasında kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklif yapmayı planlıyor.

5 GOL 4 ASİST

Bu sezon Bragantino'da 49 maça çıkan Henrique, 5 gol ve 4 asistle dikkat çekti.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Henrique için yeni bir adım atılabilir.