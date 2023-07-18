Başakşehir, Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile anlaştı Polonyalı milli futbolcu Krzysztof Piatek, Başakşehir'e transfer oldu.

AA & Ensonhaber

2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Piatek ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Krzysztof Piatek." denildi.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Santrfor pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Polonyalı futbolcu için yarın 11.00'de kulüp tesislerinde Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

33 maçta 4 gol, 5 asisti var

Geride kalan sezonda İtalya Serie A takımı Salernitana'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. Piatek'in kariyerinde Hertha ve Salernitana'nın dışında Genoa, Milan ve Fiorentina da bulunuyor.