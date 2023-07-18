Başakşehir, Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile anlaştı

AA & Ensonhaber
2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Piatek ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Krzysztof Piatek." denildi.
3 yıllık sözleşme imzalandı
Santrfor pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Polonyalı futbolcu için yarın 11.00'de kulüp tesislerinde Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
33 maçta 4 gol, 5 asisti var
Geride kalan sezonda İtalya Serie A takımı Salernitana'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. Piatek'in kariyerinde Hertha ve Salernitana'nın dışında Genoa, Milan ve Fiorentina da bulunuyor.