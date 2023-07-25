Başkan Ali Koç döneminde yapılan oyuncu satışları

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak için transfer çalışmalarına devam eden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yaz döneminde kadroya yeni 8 futbolcu katıldı.
Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, yaptığı oyuncu satışlarıyla da kasasını doldurdu.
Bu sezon 42.8 milyon euro gelir elde edildi
Arda Güler'i 20+10 milyon euroya Real Madrid'e, Mergim Berisha'yı 4.5 milyon euroya Augsburg'a, Bruma'yı 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya ve son olarak Attila Szalai'yi 12.3 milyon euro bedelle Hoffenheim'a gönderen Fenerbahçe, 42.8 milyon euro bonservis gelirinin sahibi oldu.
Oyuncu satışlarında başarı geldi
Sarı-lacivertliler Ali Koç'un 5 yıllık başkanlığı döneminde sportif anlamda yalnızca 1 Türkiye Kupası kazanırken oyuncu satışlarında büyük bir başarı elde etti.
Fenerbahçe neredeyse her sezon en az bir oyuncuyu Avrupa'ya veya Arap Yarımadası'na yüksek bonservis bedeliyle satmayı başardı.
Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 3 milyon euro ve üzerindeki bonservis bedelleriyle futbolcu satışından 135 milyon euro kazandı.
İşte yapılan oyuncu satışları:
Arda Güler - Real Madrid - 20+10 milyon euro
Kim Min Jae - Napoli - 18 milyon euro
Vedat Muriç - Lazio - 17.5 milyon euro
Elif Elmas - Napoli - 16.2 milyon euro
Attila Szalai - Hoffenheim - 12.3 milyon euro
Josef de Souza - Al Ahli - 12 milyon euro
Guilano - Al Nassr - 10.5 milyon euro
Bruma - Braga - 6.5 milyon euro
Jailson - Dalian - 4.5 milyon euro
Allahyar Sayyadmanesh - Hull City - 4.5 milyon euro
Mergim Berisha - Augsburg - 4.5 milyon euro
Ozan Tufan - Hull City - 3 milyon euro
Marcel Tisserand - Al Ittıfak - 3 milyon euro
Fernandao - Al Wehda - 3 milyon euro