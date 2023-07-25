Başkan Ali Koç döneminde yapılan oyuncu satışları Fenerbahçe başkan Ali Koç'un 5 yıllık görev süresinde oyuncu satışından gelen bonservis bedelleriyle kasasını bir hayli doldurdu.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak için transfer çalışmalarına devam eden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yaz döneminde kadroya yeni 8 futbolcu katıldı.

Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, yaptığı oyuncu satışlarıyla da kasasını doldurdu.

Bu sezon 42.8 milyon euro gelir elde edildi

Arda Güler'i 20+10 milyon euroya Real Madrid'e, Mergim Berisha'yı 4.5 milyon euroya Augsburg'a, Bruma'yı 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya ve son olarak Attila Szalai'yi 12.3 milyon euro bedelle Hoffenheim'a gönderen Fenerbahçe, 42.8 milyon euro bonservis gelirinin sahibi oldu.

Oyuncu satışlarında başarı geldi

Sarı-lacivertliler Ali Koç'un 5 yıllık başkanlığı döneminde sportif anlamda yalnızca 1 Türkiye Kupası kazanırken oyuncu satışlarında büyük bir başarı elde etti.

Fenerbahçe neredeyse her sezon en az bir oyuncuyu Avrupa'ya veya Arap Yarımadası'na yüksek bonservis bedeliyle satmayı başardı.

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 3 milyon euro ve üzerindeki bonservis bedelleriyle futbolcu satışından 135 milyon euro kazandı.

İşte yapılan oyuncu satışları:

Arda Güler - Real Madrid - 20+10 milyon euro

Kim Min Jae - Napoli - 18 milyon euro

Vedat Muriç - Lazio - 17.5 milyon euro

Elif Elmas - Napoli - 16.2 milyon euro

Attila Szalai - Hoffenheim - 12.3 milyon euro

Josef de Souza - Al Ahli - 12 milyon euro

Guilano - Al Nassr - 10.5 milyon euro

Bruma - Braga - 6.5 milyon euro

Jailson - Dalian - 4.5 milyon euro

Allahyar Sayyadmanesh - Hull City - 4.5 milyon euro

Mergim Berisha - Augsburg - 4.5 milyon euro

Ozan Tufan - Hull City - 3 milyon euro

Marcel Tisserand - Al Ittıfak - 3 milyon euro

Fernandao - Al Wehda - 3 milyon euro