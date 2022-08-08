Batuhan Karadeniz’in yeni adresi Vanspor FK

Vanspor, son olarak Iğdır FK'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini duyurdu.

Türk futbolunun gezgin isimlerinden Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu. Vanspor FK, son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Vanspor'dan yapılan resmî açıklamada Batuhan Karadeniz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Vanspor FK’dan resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada; "Santrfor mevkinde oynayan kariyerinde sayısı başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022-2023 futbol sezonu için Kulübümüz İkinci Başkanı Veysel ÜRÜM, As Başkanımız Özcan KARA, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih SARP, Genel Sekreterimiz İsmail AYAZ ve transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu Vanspor şanlı formasını giymek üzere anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Kariyerindeki 15.takıma imza attı

31 yaşındaki golcü kariyerinde birçok takımda görev yaptı.

İçerenköy ve Beşiktaş altyapısından profesyonel futbolculuğa başlayan Batuhan Karadeniz, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St.Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu, 1461 Trabzon ve Iğdır FK'da oynadı. Batuhan Karadeniz Vanspor FK’ya attığı imza ile kariyerindeki 15. takıma transfer oldu.

16 gol 3 asistlik katkı

Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz sezon Iğdır FK formasıyla 36 maça çıkıp 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.