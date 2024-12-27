Beklenen ayrılık: Menajerine 'kulüp bul' talimati verdi

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Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta ayrılık kararı alındı.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario ile yollar ayrılacak.

MENAJERİNE TALİMAT VERİLDİ

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Joao Mario, menajerine 'kulüp bul' talimatı verdi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Tecrübeli futbolcuyla yola devam etmek istemeyen siyah- beyazlılar, Mario'nun ayrılığıyla hem maddi olarak bir yükten kurtulmayı hem de yabancı kontenjanında alan açmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 15 maça çıkan Portekizli oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.