Belhanda, Trabzonspor'a doğru

Galatasaray’ın sezon ortasında sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Trabzonspor’la anlaşmaya yakın.

Gelecek sezonun kadro yapılanmasını bugünden hazırlayan ve çalışmalara başlayan Trabzonspor, kadrosunu Belhanda ile güçlendirmek istiyor.

Büyük ölçüde anlaşılan Faslı futbolcu, Trabzonspor’dan yıllık 1.5 milyon euro ve imza parası istiyor.

Bu parayı ödemeyi kabul eden bordo-mavili ekip, imza parasına sıcak bakmazken 3 yıllık anlaşma imzalamak istiyor.

AVCI ONAYLADI

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda transfer istediği bölgeleri dile getiren Abdullah Avcı, Belhanda’nın transferine onay verdi.

2017 yılından beri ligimizde forma giyen ve Türkiye’de yaşadığı için mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Belhanda, Galatasaray ile sözleşmesi feshedildikten sonra yurt dışından da teklifler almasına rağmen Türkiye’de oynamak istediği için teklifleri geri çevirdi.

Bu sezon forma giydiği 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans göstermişti.