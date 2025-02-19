Benfica'dan şaşırtan karar: Gedson'un bonservisinin yarısına 20 milyon euro istediler

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kalan yüzde 50'sini Benfica'dan almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Portekiz Record'a göre; Benfica, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Yüzde 50 hissesini de Benfica'dan alacağız" dediği Gedson Fernandes konusunda zorluk çıkartıyor.

Beşiktaş yarı hissesine sahip olduğu oyuncunun tamamını alarak, pazarlamak isterken, Portekiz ekibi bu konuda ayak diremeye devam ediyor.

Spartak Moskova'nın 25 milyon euro önerdiği Fernandes'ten daha çok para kazanmak isteyen Benfica, Beşiktaş'la yaptığı pazarlıklardan sonuç alamadı.

Benfica'nın sadece yüzde 50'lik hisse için 20 milyon euro talep ettiğine dair iddialar da var.

PERFORMANSI

Gedson, bu sezon 34 maçta 8 gol atıp 2 gol pası vererek takımın en çok kullanılan oyuncularından biri oldu.