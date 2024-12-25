Benfica'ya bir Türk daha! İsmail Yüksek'in peşine düştüler

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Süper Lig'in ilk devresini ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek'in yeni adresi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica olabilir.

BENFICA, İSMAİL YÜKSEK'İ İSTİYOR

Portekiz'den Correio de Manha'nın haberine göre; Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'nin raporu doğrultusunda İsmail Yüksek için devreye girdi.

Defansif orta saha olarak elinde sadece Florentino Luis olan ve yoğun maç takviminde bu alanda rotasyon yapamayarak sorun yaşayan Bruno Lage, İsmail Yüksek'in transferine öncelik verilmesini istedi.

Benfica Başkanı Rui Costa, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bütçesi ayırdı.

FENERBAHÇE, 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için 12 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve iki kulübün kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE 100 MAÇA ÇIKTI

25 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında 65 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 100 resmi maça çıktı.

14 milyon euro piyasa değeri bulunan milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistle mücadele etti.