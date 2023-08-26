Berkan Kutlu'dan Okan Buruk'a: Bırakın gideyim hocam

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Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ardından Berkan Kutlu da ayrılmak için teknik heyet ve yönetimden izin istedi.
25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylara "Beni bırakın." dedi. Yeni orta saha transferi sonrası forma şansı azalacak Berkan, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Okan Buruk ise +3 yerli kuralını düşünüyor ve 25 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.
3 yıl daha sözleşmesi var
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Berkan Kutlu, skor üretemedi.
Galatasaray formasıyla toplam 83 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol 5 asistlik skor katkısı verdi. Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.