Beşiktaş'ın istediği 3 yerli futbolcu Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim; Gökhan Töre, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler gibi maliyeti uygun futbolculara yöneldi.

ensonhaber.com Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen dönemde futbol kulüpleri de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Salgının getirdiği ekonomik sorunlar yüzünden transfere fazla bütçe ayıramayan Beşiktaş'ta yönetim, 3 yerli ismin peşine düştü. TÖRE DÖNEBİLİR Siyah-beyazlı yönetimin; gelecek sezon hücum futbolu oynatmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'a, 3 yerli kanat oyuncusu önerdiği öğrenildi. Bu doğrultuda transfer listesine alınan isimlerin; Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre, Sivassporlu Yasin Öztekin ve Göztepe'de oynayan Serdar Gürler olduğu belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'tan gönderilen Gökhan Töre'nin, bu kriz döneminde eski takımına dönerek kendisini ispatlamak istediği bildirildi.

