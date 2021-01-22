Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiralayacak

Beşiktaş'ın gelecek yıllarda çok şey beklediği isimlerden biri olan Ajdin Hasic, yeniden Ümraniyespor'a kiralanacak.

Geçtiğimiz yıl Dinamo Zagreb'ten geleceğe yatırım olarak transfer edilen Ajdin Hasic, bu sezon sadece 6 Süper Lig maçında forma giyerek beklenilen forma süresinden uzak kalmıştı.

YENİDEN ÜMRANİYESPOR'A KİRALANACAK

Toplamda 9 maçta 250 dakika süre bulan Bosnalı futbolcudan oldukça ümitli olan Sergen Yalçın, 19 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanmasını istedi.

Gelişimi için sürekli forma giymesi gereken Hasic'in yeniden Ümraniyespor'a kiralanacağı öğrenilirken, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde takımın genç futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz da TFF 1. Lig'de yer alan Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

"HASIC'TEN OLUR"

Sergen Yalçın da Rizespor'a efsane bir gol atan futbolcusu hakkında şu sözleri söylemişti: "Kumaşı olan ve yetenekli bir oyuncu. İki, üç gün önce odama geldi ve konuşmak istediğini söyledi. Onunla bir süre konuştuk. Ona ne istediğimi anlattım, demek ki ne istediğimi anlamış.

Hasic'in gelecekte iyi bir oyuncu olacağını da söyleyen Sergen Yalçın, "O çocuktan olur, ben de öyle düşünüyorum. Ancak bu oyunun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. Ben yetenekliyim oynarım diye bir şey yok. Bizim istediğimizi anlayacak ve ona göre oynayacak."