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    Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu transfer etti

    Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu transfer etti

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasından sonra sol bek transferi için West Ham United'da forma giyen Arthur Masuaku ile anlaştı.
    • 31.07.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 09:35
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    Yeni sezon hazırıklarına devam eden Beşiktaş, takımdan ayrılan sol bek oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için sol bek transfer çalışmasında sonra erdi.

    Siyah-beyazlılar, sol bek transferini Premier Lig'den yaptı.

    Beşiktaş, West Ham United ile Arthur Masuaku'nun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Kongolu oyuncu 1 yıl kiralık olarak siyah-beyazlıların formasını giyecek.

    Beşiktaş, Arthur Masuaku yu transfer etti #1

    Sakatlık geçmişi dikkat çekiyor

    28 yaşındaki futbolcunun oyun performansı ve yeteneği dikkat çekerken, sakatlık geçmişi ise dikkat çekiyor.

    Deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca toplamda 323 gün sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

    Beşiktaş, Arthur Masuaku yu transfer etti #2

    7.1 milyon euroya transfer olmuştu

    Geçen sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 13 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 1 gol ile 1 asist kaydetti.

    Kariyerinde 237 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

    11 kez Demekrotik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyen Masuka, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7.1 milyon euro karşılığında transfer oldu.

    Beşiktaş, Arthur Masuaku yu transfer etti #3


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