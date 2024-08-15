Beşiktaş, ayrılığı açıkladı Beşiktaş, genç oyuncusu Besar Gudjufi’nin Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi’ye transfer olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi’nin FC Shkupi’ye transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Geçtiğimiz sezonu da FC Shkupi’de kiralık olarak geçiren Kuzey Makedonyalı oyuncu, yeni sezonda da aynı takımın formasını giyecek.