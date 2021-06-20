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Beşiktaş, Diego Costa için teklif yaptı

Beşiktaş, Diego Costa için teklif yaptı

Beşiktaş, İspanyol yıldız Diego Costa ile yaptığı transfer görüşmelerinde sona geldi. Beşiktaş'ın Diego Costa'ya yaptığı teklif de ortaya çıktı.