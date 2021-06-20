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    Beşiktaş, Diego Costa için teklif yaptı

    Beşiktaş, Diego Costa için teklif yaptı

    Beşiktaş, İspanyol yıldız Diego Costa ile yaptığı transfer görüşmelerinde sona geldi. Beşiktaş'ın Diego Costa'ya yaptığı teklif de ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 16:12
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    Beşiktaş’ta golcü transferi hız kazanmış durumda… Beşiktaş yönetiminin bir süredir görüşme halinde olduğu Diego Costa konusunda olumlu gelişmeler yaşandı.

    Beşiktaş, Diego Costa için teklif yaptı #1

    SENELİK 3 MİLYON EURO İSTİYOR

    Siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte senelik 3 milyon euroluk maaş teklifini kabul ettiği öğrenilen İspanyol forvet için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

    Dünkü yönetim zirvesinde Diego Costa transferinin de konuşulduğu, Çebi'nin yüksek maliyet bakımından biraz düşüneceğini kurmaylarına ilettiği ifade edildi.

    Beşiktaş, Diego Costa için teklif yaptı #2

    SERGEN HOCA OLUMLU RAPOR VERDİ

    Yeniden anlaşılması beklenilen teknik direktör Sergen Yalçın, Diego Costa transferinin gerçekleşmesi için yönetime rapor sunmuştu. 32 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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