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Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Keny Arroyo'yu renklerine bağlayan, Amir Hadziahmetovic'i de takıma geri çağıran siyah-beyazlılar, 3. takviyesini orta saha bölgesine yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Kolombiya takımı CD La Equidad'ın formasını giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu transfer ettiğini duyurdu.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.



Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

1.4 milyon euro piyasa değeri bulunan genç oyuncu bu sezon 3 maça çıktı. Ricardo, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.

ORTA SAHADAN ATTIĞI GOL GÜNDEM OLDU

Öte yandan transferin açıklanması sonrasında Ricardo'nun orta sahadan attığı gol gündem oldu.

Siyah-beyazlıların yeni oyuncusu, 15 Kasım 2024 tarihinde tarihinde takımı Equidad'ın Dep.Pereira'ya 4-3 kaybettiği lig maçının henüz 2. dakikasında orta sahadan harika bir gole imza atmıştı.