Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi

Devre arası transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Beşiktaş'ta bir sıcak gelişme daha yaşandı.

Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeongyu Oh'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sıradaki hamlesini savunma hattına yaptı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi.

AGBADOU İSTANBUL'A GELDİ

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

Agbadou, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Agbadou, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

KAP DUYURUSU YAPILDI

Beşiktaş, Agbadou'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

EN PAHALI 2. TRANSFER

Beşiktaş'ın, Fildişi Sahilli stoper ile yıllık 3 milyon Euro ücret üzerinden 4,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı öğrenildi.

Transfer sürecinin Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla hız kazandığı belirtildi.

Emmanuel Agbadou için ödenecek 17 milyon Euro bonservis bedeli, Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservisli transferleri arasında Orkun Kökçü (30 milyon Euro) transferinin ardından ikinci sırada yer alacak.

PERFORMANSI

Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde daha önce San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formalarını giydi.

Deneyimli savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını ise 18 kez giyerken, 2 gol kaydetti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği tecrübeli savunmacı, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.