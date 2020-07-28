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Beşiktaş, Emre Demir ile ilgileniyor
Yabancı kuralının ardından yerli futbolculara daha fazla yönelen Beşiktaş, küme düşen Kayserispor'un genç orta sahası Emre Demir'i listesine aldı.
- Haber Merkezi
- 28.07.2020 - 09:51
Kayserispor’un gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Emre Demir için Beşiktaş’ın ilgisinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
Siyah-beyazlıların, 16 yaşındaki Emre için sarı-kırmızılılarla pazarlık masasına oturduğu belirtildi.
TAKAS TALEP EDİLDİ
TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor ile kontratı 2022’de bitecek Emre için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, karşı tarafa takasta talep edeceği muhtemel isimleri sordu.
Emre Demir bu sezon attığı golle Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.