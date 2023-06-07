Beşiktaş, Fenerbahçe'nin stoperini istiyor! Adım atıldı Yerli savunmacı arayan Beşiktaş, rotasını Serdar Aziz'e çevirdi. Fenerbahçe'de mutsuz olan deneyimli savunmacı, siyah-beyazlılara sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal'ın prensi olan Serdar Aziz, Jorge Jesus döneminde ikinci hatta üçüncü plana atıldı.

Takımdaki yerini önce Gustavo'ya ardından da Samet Akaydın'a kaptıran milli futbolcu, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli futbolcu için Şenol Güneş'in talebiyle Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi.

Tayyip Talha'nın uzun sürecek sakatlığından sonra tam olarak toparlayıp toparlayamayacağından emin olamayan siyah-beyazlı teknik ekibin yerli oyuncu konusunda hazırladığı listenin başında Serdar Aziz bulunuyor.

Fenerbahçe engel olmayacak

Deneyimli ismin de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği kaydedilirken, Fenerbahçe'nin de 32 yaşındaki savunmacının ayrılmasına engel olmayacağı da gelen haberler arasında.

Piyasa değeri 1.9 milyon euro olan oyuncu için sarı-lacivertlilerin makul bir rakam istemesi beklenirken, Serdar bu sezon toplamda 21 maça çıktı ve takıma 1 asistle katkı sağladı.