Beşiktaş geri gönderdiği Lyanco'nun yerine Nino'yu istiyor Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi Brezilya'da buldu. Nino ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, kulübü Fluminense'ye teklifini yaptı.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer için atağa kalktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı ekip, Fluminense forması giyen 26 yaşındaki stoper Nino ile anlaşmaya vardı.

Çıkış maddesi olan 7 milyon euro isteniyor

Beşiktaş'ın, bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Fluminense, Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon euronun ödenmesini talep etti. Kulüpler arası müzakereler devam ediyor.

Nino kimdir?

Tam adıyla Marcilio Florencio Mota Filho, yani 'Nino' 10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Pernambuco Eyaletine bağlı Recife kentinde dünyaya geldi.

Temmuz 2022 itibariyle 25 yaşındadır. Sağ stoper ve sol stoper olarak performans gösterebilen Nino, ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'de forma giyiyor.