Beşiktaş, Gökhan Töre'yle anlaştı

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor forması giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yle her konuda anlaştığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar ayrıca Welinton transferinde de sona yaklaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Eldeki kanat oyuncularının performansından memnun kalmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, eski öğrencisi Gökhan Töre'nin kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

Oyuncuyla görüşen siyah-beyazlıları idarecilerin, 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştığı belirtildi.

BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Yapılan görüşmenin ardından kulübüyle masaya oturan Gökhan'ın, alacaklarına karşılık bonservisini istediği bildirildi.

Malata ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, bu sezon çıktığı 27 maçta 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

WELİNTON'DA UFAK PÜRÜZLER KALDI

Diğer taraftan Sergen Yalçın'ın istediği bir diğer isim olan Alanyasporlu Welinton'la da prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

46 yaşındaki teknik adamın eski öğrencisi olan Brezilyalı stoperin siyah-beyazlı takıma gelmeyi çok istediği kaydedilirken, Kartal'ın, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Welinton'u takas yoluyla kadrosuna katacağı aktarıldı.

Alanyaspor’da teknik direktör konusu netlik kazandıktan sonra Beşiktaş'ın onay vereceği oyunculardan biriyle takas yapılarak Welinton transfer edilecek.

4 Ağustos’ta başlayacak transfer dönemi ile birlikte resmi imzaların atılması bekleniyor.