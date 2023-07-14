Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile imzalıyor Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Halil Dervişoğlu'nu bitiriyor. Siyah-beyazlılar milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu, artık Beşiktaş'a çok yakın...

Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübü ve 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Brentford'a performansa bağlı ödemeleri içeren 600 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay verecek.

4 yıllık sözleşme

Milli futbolcu ile ise 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Türkiye'de daha önce Galatasaray'da oynayan Halil Dervişoğlu, geçen sezon Burnley'de kiralık olarak forma giydi, 9 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.

A Milli Takım'da 15 kez görev yapan 23 yaşındaki forvet fileleri 6 kez havalandırdı.