Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, milli golcü Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon adına transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Halil Dervişoğlu için Beşiktaş harekete geçti. Teknik direktör Şenol Güneş'in formu düşen genç oyuncuya yeniden şans vermek istediği öğrenildi.

1,5 sezon Galatasaray'da oynadı

TRT Spor'un haberine göre, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu, siyah-beyazlı ekibin gündemine geldi.

Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen milli oyuncu 8 gol ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Halil Dervişoğlu, Burnley formasıyla 152 dakika şans bulurken 11 maçta 1 gole imza attı.