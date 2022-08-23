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    Beşiktaş, Isak Hien ile el sıkıştı

    Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Djurgarden'da forma giyen İsveçli stoper Isak Hien'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.
    • 23.08.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 11:20
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    Beşiktaş, Isak Hien ile el sıkıştı

    Transfer çalışmalarını sürdüren ve önceliği stoper bölgesini güçlendirmek olan Beşiktaş, aradığı futbolcuyu buldu.

    Beşiktaş, Djurgarden'da forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

    Yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor

    TRT Spor'da yer alan habere göre; bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euroyu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin eurodan 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

    Siyah-beyazlıların, İsveçli futbolcuyu 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a getireceği belirtildi.

    Beşiktaş, Isak Hien ile el sıkıştı #1

    Ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor

    23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, başta stoper olmak üzere ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1.91 boyundaki defans oyuncusunun aynı zamanda Burkina Faso pasaportu buluyor.

    Kariyerine İsveç'in Vasalund takımında başlayan Hein, 1 Ocak 2021'de ülkenin bir diğer takımı Djurgarden'e imza attı. İsveç'te kariyeri boyunca 105 maça çıkan Hein, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

    Beşiktaş, Isak Hien ile el sıkıştı #2


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