Beşiktaş, Joao Mario'yu TFF'ye bildirdi Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario'nun lisansını çıkarttı. Siyah-beyazlı takım, Portekizli oyuncu ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi

Yaz transfer dönemini hareketli bir şekilde geçiren Beşiktaş, son hamlesini hücum bölgesine yaptı.

Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı siyah-beyazlılar, 8. transferi Joao Mario oldu.

Beşiktaş; Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Felix Uduokhai'nin ardından Portekizli futbolcuyu da renklerine bağladığını resmen duyurdu.

TRANSFER TFF'YE BİLDİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere Beşiktaş, Joao Mario'nun lisansını çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, 31 yaşındaki oyuncu ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Mario, sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, on numara, sol kanat, forvet arkası ve ön libero olarak da görev yapabiliyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan futbolcu bu sezon Benfica ile 2 maça çıkarken 155 dakika süre aldı.

JOAO MARIO'YU YAKINDAN TANIYALIM

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.

Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.

2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44.78 milyon euroluk bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

Joao Mario geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi.

Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti.

Oyuncunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı.