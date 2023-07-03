Beşiktaş, Joel Matip ile temas kurdu Savunmacı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Liverpool'un deneyimli savunmacısı Joel Matip ile görüştü.

Yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Nathan Redmond'u ikna etmek hedefiyle İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, stoper arayışında da gözüne yeni bir isim kestirdi.

Ada'da boş durmayan siyah-beyazlı yetkili, Liverpool'un 31 yaşındaki savunmacısı Joel Matip için temasta bulundu.

Menajerine de soruldu

Sahada daha çok kalmak isteyen deneyimli stoper için İngiliz ekibine oyuncunun şartlarını soran Kazancı, daha sonra oyuncu tarafıyla da konuştu. Matip'in menajerine, yıldız isimle ilgili düşünceleri soruldu.

Yıldız savunmacının gelmek istemesi halinde resmi adımlar atılacak.

7 sezondur İngiliz devinde forma giyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece 21 maçta 1603 dakika görev yaptı.