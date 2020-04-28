Beşiktaş, kanatlara takviye yapacak Yeni sezonda kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi; Cabot, Eljero Elia ve Gyasi'yi listesine aldı. Siyah-beyazlılar, bu 3 oyuncudan en az ikisini kadrosuna katacak.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon sonu performanslarından memnun olunmayan Jeremain Lens ve Diaby ile yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, en az iki kanat oyuncusu transfer etme kararı aldı.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

Beşiktaş'ın listesinde bulunan isimlerin ise; Cabot, Eljero Elia ve Gyasi olduğu öğrenildi.

Bu oyunculardan Edwin Gyasi'nin, takımı CSKA Sofya ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sezon sonu bonservisini alarak Bulgar ekibinden ayrılacağı ileri sürüldü.

Lorient kulübünde forma giyen Jimmy Cabot ve Başakşehirli Elia'nın ise sözleşmelerinin, sezon sonunda sona ereceği biliniyor.

Bu sezon Fransız ekibiyle 27 karşılaşmaya çıkan Cabot, 4 gol ve 2 asistlik performansla takımına katkı sağlarken; Süper Lig'de bu sezon 18 kez forma şansı bulan Elia ise 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Siyah-beyazlıların, CSKA Sofya'dan takıma katmak istediği Gyasi ise Bulgar ekibinde bu sene yalnızca 2 karşılaşmada forma giyebildi.

İKİSİ KADROYA KATILACAK

Öte yandan Beşiktaş Yönetimi'nin, bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.