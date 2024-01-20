Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiraladı

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta sahaya Beşiktaş'tan takviye yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, 23 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak renklerine bağladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor’a Geçici Transfer Oldu
Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sivasspor’a geçici transfer olmuştur.
Kerem Atakan Kesgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
İlk yarıda Fatih Karagümrük formasını giydi
Sezonun ilk yarısını kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçiren Kerem Atakan Kesgin, İstanbul ekibinde forma giydiği 6 resmi maçta 179 dakika sahada kaldı.
2022 yazında Sivasspor'dan Beşiktaş'a 1.4 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, böylelikle kırmızı-beyazlı takıma geri döndü.
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