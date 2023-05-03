Beşiktaş, Konyaspor'dan Francisco Calvo ile ilgileniyor Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı savunma oyuncusu Francisco Calvo'yu gündemine aldı.

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan ve son dönemde aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, gelecek sezon adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni dönemde bir savunma takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalması beklenen Tayyip Talha Sanuç'un yerine Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un stoperi Francisco Calvo'yu listesine aldı.

Beşiktaş, Calvo'nun peşinde

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile ilgileniyor.

Kosta Rikalı futbolcuya Beşiktaş dışında başka taliplerin de olduğu belirtildi.

33 maçta 4 gol attı

Konyaspor'un sezon başında transfer ettiği ve 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giydi. Calvo bu karşılaşmalarda 4 golle oynadı.