Beşiktaş Koray Günter'e rest çekti

Siyah-beyazlılar stoper listesinde yer alan Koray Günter için son teklifini yaptı.

Beşiktaş, stoper pozisyonuna transfer yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Verona'da forma giyen Koray Günter için son teklifini sundu.

Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki futbolcuda beklediği sonucu alamadı. Daha önce 800 bin euro teklif edilen Koray Günter 1.7 milyon euro talep etmiş ve Beşiktaş yönetimini şaşırtmıştı.

Beşiktaş 900 bin euro önerisinde bulundu

Beşiktaş'ın bu rakamı ödemeyeceği belirtilen futbolcu daha sonra rakamı 1.2 milyon euroya kadar düşürdü. Buna karşılık Beşiktaş ise 900 bin euro önerisinde bulundu. Futbolcu ise 1.2 milyon euroda diretiyor.

Yönetim rest çekti

Beşiktaş yönetimi son teklifi sunduktan sonra, "İster kabul edin, ister etmeyin. Son önerimiz budur" diyerek masadan kalktı.

Daha önce Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Koray Günter, bu sezon Verona'da 3 maçta 270 dakika süre aldı.